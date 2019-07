Sechsunddreißig Grad und es wird noch heißer ... Zeit für eine Klimaanlage! Nicht nur in der Zweiraumwohnung, sondern auch im Depot. Sozusagen als Absicherung gegen die Erderwärmung. Denn je höher das Thermometer klettert, umso mehr werden selbst notorische Zugluft-Gläubige geneigt sein, für kühlende Technik Geld auszugeben. Zugegeben, ein etwas naives Kalkül. Doch wer - in memoriam Peter Lynch - mit offenen Augen durch die Welt geht, entdeckt in Alltagssituationen manchmal Aktien, die ansonsten durch alle Filter rutschen, aber durchaus Qualität bieten. Der Beitrag Klima-Aktien: Frische Luft in bester Qualität erschien zuerst auf DividendenAdel.

Den vollständigen Artikel lesen ...