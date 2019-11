Baierbrunn (ots) - Auch wenn das Wetter im Herbst öfter schlecht ist - einmal am Tag sollte jeder aus dem Haus. Selbst an einem bedeckten, trüben Tag bekommt man unter freiem Himmel mehr Licht ab, als wenn man bei Lampenlicht zu Hause sitzt, wie das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" schreibt. Wer spazieren oder walken geht, tankt Licht und gleichzeitig bessere Laune. Sport ist ein perfekter Stimmungsaufheller: Bewegung sorgt für mehr Glückshormone und baut Stress ab. Mit zunehmendem Alter kann der Körper das Tageslicht nicht mehr so gut verwerten, eine halbe Stunde an der frischen Luft sollte es bei Senioren also schon sein.Auch die Ernährung beeinflusst die Stimmung - davon sind immer mehr Forscher überzeugt. Eine Schlüsselrolle spielen offenbar gesunde Fette, wie sie beispielsweise in Raps- oder Leinöl stecken. Menschen, die selbst am Herd stehen, ernähren sich meist gesünder. Und wer ausgewogen isst, mit viel Gemüse, wenig Fleisch und guten pflanzlichen Ölen, dem geht es auch psychisch besser.Im neuen "Senioren Ratgeber" finden Leserinnen und Leser weitere kleine Tricks, mit denen Trübsal und schlechte Laune im Herbst keine Chance haben. Mehr Tipps für einen guten Tag - von Fitmacher-Übungen bis hin zu gesunden Smoothie-Rezepten - bietet das Magazin darüber hinaus auf seiner Internetseite: www.senioren-ratgeber.de/winterblues.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 11/2019 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4420034