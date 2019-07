Bugatti feiert dieses Jahr seinen 110. Geburtstag. Die Historie der exklusivsten aller VW-Marken ist spektakulär - ebenso wie ihr größter Flop. Ein Besuch im verlassenen Supersportwagen-Werk in Campogalliano.

Das schwere Stahltor öffnet sich längst nicht mehr elektrisch. Mit Muskelkraft schiebt man die rostige Metallwand quietschend zur Seite. Sie gibt den Blick frei auf einen grün bewucherten Garten, während auf der wenige Meter entfernten Autobahn die Lastwagen vorbeirauschen. Der Parkplatz links hinter dem Tor ist ebenso eingewachsen wie der Rest des 70.000 Quadratmeter großen Areals. Nach ein paar Schritten taucht hinter mächtigen Bäumen die blau verglaste Konzernzentrale auf. Sie hat schon bessere Zeiten gesehen. Ein paar Fenster sind gekippt, einige wurden durch Holzplatten ersetzt. Die letzte Reinigung des mächtigen Glaskubus ist rund ein Vierteljahrhundert her.

Seit September 1995 geht nichts mehr in Campogalliano, ein paar Kilometer westlich von Modena. Mitte der Achtzigerjahre von Autoliebhabern wie Romano Artioli und Marc Borel ersonnen, sollte im goldenen Automobildreieck im Norden Italiens nichts Geringeres als das beste Auto der Welt gebaut werden. Doch so beeindruckend der Bugatti EB 110, von 1990 bis 1995 dort in Handarbeit produziert, auch war; so sehr er Porsche, Ferrari, Maserati und Lamborghini auch düpierte - er floppte. Und wie.

Wie viele von den Bugatti EB 110 entstanden, weiß keiner genau. Offizielle Aufzeichnungen sprechen von knapp über 130 Fahrzeugen, 96 GT- und 34 bis 36 SS-Modelle. "Die letzten beiden Bugatti EB 110 wurden noch zusammengeschustert, als die Zwangsvollstrecker vor dem großen Eingangstor standen", erzählt Bugatti-Chefdesigner Achim Anscheidt.

Der Bugatti EB 110 war der mit Abstand ungewöhnlichste Supersportwagen seiner Zeit. Er sollte der Beste sein und seine Technik war einzigartig, doch eben auch trotz des Kaufpreises von mehr als 700.000 D-Mark für die Firma dahinter unbezahlbar. Bereits beim Design hakte es, denn mit der eigentlichen Kreation war Firmenpatron Romano Artioli nicht zufrieden. Es gab eine Reihe von Verbesserungsversuchen, die alle nicht den gewünschten Erfolg brachten. Schließlich sorgte Giampaolo Benedini für den letzten Schliff.

Benedini, ebenfalls aus dem Dunstkreis der Artiolis stammend, war eigentlich der Architekt, der die Gebäude am Firmensitz in Campogalliano kreierte. Er legte Hand an und sorgte für das finale Design des Supersportwagens, der von einem einzigartigen Triebwerk befeuert wurde. Dem 3,5 Liter großen V12-Motor wurde von vier Turboladern Flügel verliehen. Damit die Kraft von anfangs 560 und später mehr als 600 ...

