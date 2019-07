Der konjunkturelle Ausblick werde immer schlechter und schlechter, hatte EZB-Präsident Mario Draghi am vergangenen Donnerstag gesagt. Und gleichzeitig eine Liquiditätsflut angekündigt. Die kommt aber noch nicht in der neuen Woche. Dafür aber massenhaft Quartalszahlen aus DAX, MDAX und SDAX. Auch die US-Notenbank Fed wird eine Rolle spielen, in welche Richtung die Aktienkurse laufen. Der Wochenausblick.Auch in der neuen Woche beschäftigen die Geldpolitik und die Berichtssaison gleichermaßen die Anleger. ...

