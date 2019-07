Der deutsche Aktienmarkt hat sich in eine schwierige Lage manövriert. Sah es in der letzten Börsenwoche noch nach einer Party beim DAX aus, ist die Musik plötzlich verstummt und die Stimmung nun angespannt. Die Hoffnungen der Anleger erfüllen sich nämlich nicht, die Gewinnwarnungen nehmen zu und auf die Zentralbank ist kein Verlass. In der neuen ...

