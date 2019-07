Das Treffen der G8-Nationen schrumpfte nach der Krim-Annexion durch Russland auf G7. Doch Frankreich will den Austausch mit Russland vertiefen.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin kurz vor dem G7-Gipfel nach Frankreich eingeladen. Macron kündigte an, den Kremlchef am 19. August in der Mittelmeerresidenz Fort Brégançon an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...