Nachdem sich die Paion-Aktie über Monate in einer langgezogenen Abwärtsbewegung befand, startete am 26. Juni ein neuer Aufwärtsimpuls. Er führte den Kurs bis zum 10. Juli in einer ausgesprochen steilen Bewegung auf ein neues Jahreshoch bei 2,68 Euro. Seitdem Hoch hat eine Korrektur eingesetzt, die sich bislang als eine bullische Flagge auffassen lässt. Nach dem Ende der Konsolidierung darf deshalb wieder mit steigenden Kursen und einem nachhaltigen Angriff auf das Jahreshoch gerechnet werden. Bislang ... (Dr. Bernd Heim)

