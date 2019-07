Auch in der vergangenen Woche hat sich die charttechnische Lage der Nel Asa-Aktie nicht wesentlich verändert. Der schon seit dem 9. Juli zu beobachtende Kampf um die 50-Tagelinie bei 0,70 Euro hält immer noch an und keine Seite konnte in den letzten Handelstagen einen wesentlichen Erfolg für sich verbuchen. Es fehlt derzeit die Bereitschaft, unlimitiert die Aktie zu kaufen und damit wie im späten April und Mai deutliche Kurssteigerungen auszulösen. Auf der anderen Seite ist aber auch keine Panik ... (Dr. Bernd Heim)

