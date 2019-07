Berlin (ots) - Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) belastet nicht nur die Sparer, sondern auch die Beitragszahler in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Die Deutsche Rentenversicherung, der Gesundheits- und der Pflege-Ausgleichsfonds haben im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 67 Millionen Euro Strafzinsen gezahlt, wie eine Tagesspiegel-Umfrage (Montagausgabe) unter Sozialversicherungsträgern ergeben hat.



https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/von-der-renten-bis-zur-kran kenversicherung-strafzinsen-kosten-beitragszahler-67-millionen-euro/2 4846570.html



