YOOZOO Games bereitet sich zurzeit auf einen epischen Gaming-Marathon vor, mit dem Gamer in der ganzen Welt im nächsten Monat ihre Bildschirmspiele in Mahlzeiten verwandeln wollen, und zwar zur Unterstützung des Welternährungsprogramms (WFP) im Kampf gegen den Hunger in einigen der gefährdetsten Regionen der Welt.

In der einwöchigen Initiative kommen Gaming-Fans in den Genuss von exklusiven Gameplay-Funktionen und Veranstaltungen, und durch ihre Teilnahme helfen sie bei der Beschaffung wichtiger Finanzmittel für das Welternährungsprogramm mit. Die Prämisse ist ganz einfach: je mehr man spielt, desto größer die Spende von YOOZOO. GTarcadeHungerHeroes ist ein Aufruf von GTarcade, das Bewusstsein vieler Menschen für die Existenz von Hunger zu steigern und ihre Erlebnisse zu teilen insbesondere durch die Teilnahme an Spaß bringenden, gemeinnützigen Aktivitäten, die dem WFP behilflich sind, den Mangel an Nahrungsmitteln zu lindern.

YOOZOO Games sagte dazu: "Seit 10 Jahren sind wir in der sehr erfreulichen Lage, Millionen Menschen in der ganzen Welt durch Videospiele einfach Spaß zu bringen. Dank der Unterstützung, die wir von unseren treuen Fans erhalten, können wir diverse wichtige gute Zwecke unterstützen. In diesem Jahr möchten wir die Grenzen noch weiter ausdehnen und den Menschen, die wirklich am dringendsten Hilfe brauchen, vorrangige Unterstützung zukommen lassen."

Für das GTarcade-Marathon hat YOOZOO auf der ShareTheMeal-Website des Welternährungsprogramms eine Team-Seite eingerichtet. Alle damit beschafften Mittel kommen wichtigen WFP-Projekten zugute, darunter der Kampf gegen den Hunger, Förderung von Nahrungsmittelsicherheit und Ernährungshilfe.

Ihr könnt auf drei verschiedene Arten an der Hunger-Heroes-Veranstaltung von GTarcade teilnehmen und Mittel für den Kampf gegen den Hunger beschaffen helfen:

1) Twittert ein Bild eurer Smile-Mahlzeit mit dem Hashtag GTarcadeHungerHeroes. Für jeden gesendeten Tweet spendet YOOZOO Games dem WFP eine Mahlzeit.

2) Nehmt am GTarcade Gaming-Marathon teil. Vom 12. bis 18. August spendet YOOZOO Games für jede Stunde Livestream-Play dem WFP eine Mahlzeit. Als zusätzlichen "Marathon-Bonus" werden 2 Stunden Livestream-Play auch mit 10 US-Dollar In-game-Münzen belohnt, während über 12 Stunden 100 US-Dollar In-game-Münzen wert sind.

3) Holt euch exklusive In-game-Funktionen, wenn ihr an dem Hunger Heroes Gaming Marathon teilnehmt. Sammelt vier In-game-Schatzkisten oder Flügel, die gegen die Spende einer Mahlzeit für das WFP umgetauscht werden können. Die Spieler können dann zusehen, wie ihre Lieblingsfiguren die Artikel in Mahlzeiten für die ShareTheMeal-Kampagne des WFP umwandeln.

Über YOOZOO Games

YOOZOO Games ist ein auf Entwicklung und Vertrieb von Videogames spezialisierter weltweit tätiger Entertainment-Anbieter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und Niederlassungen in London, Berlin, Hongkong, Singapur und anderen bedeutenden Städten. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat YOOZOO zahlreiche äußerst erfolgreiche Produkte auf den Markt gebracht, darunter Legacy of Discord Furious Wings und League of Angels, und ein starkes globales Vertriebsnetz aufgebaut.

Offizielle Website http://www.yoozoo.com/

