Unmittelbar vor den beiden für das Währungspaar relevanten Notenbankterminen hat sich in USD/JPY ein kleines Erholungsszenario kreiert. Die Bank of Japan wird am Dienstag (30.07.) ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben, bereits einen Tag später am Mittwoch 31.07. wird dann die von den Märkten sehnsüchtig erwartete Entscheidung der US-Notenbank fallen. Zudem bricht in den nächsten Tagen eine wahre ...

