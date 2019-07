Die Aktie des britischen Pharma- und Biotechkonzern GW Pharmaceuticals geriet nach dem Verlust einer wichtigen Marke kurzzeitig ein wenig unter Druck, konnte aber daraufhin die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung bestätigen und so eine Ausweitung der Korrektur verhindern. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 15.07. hieß es in Bezug auf die Aktie u.a. "[…] Die Aktie ist mittlerweile ...

