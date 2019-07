Freiburg (ots) - Ungewöhnlich früh hat sich die CDU auf ihre Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Frühjahr 2021 festgelegt. Und ungewöhnlich ist auch die Konstruktion der Doppelspitze mit Landeschef und Vizeministerpräsident Thomas Strobl. (...) Aber: Dass die Partei so früh und diesmal ohne Mitgliedervotum die Spitzenkandidaten-Frage geklärt hat, liegt auch an der Angst vor einer neuen Zerreißprobe. Die Südwest-CDU hat gelernt, dass alle verlieren, wenn Flügel und Spitzenpersonal nicht an einem Strang ziehen. Alle Wunden geheilt aber sind nach der Wahl noch nicht. Die Basis bleibt der ländliche Raum, in großen Teilen ist die Partei konservativer als die Spitzenkandidatin. http://mehr.bz/5m4q5b



