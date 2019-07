Der Wandel vom analogen hin zum digitalen Bezahlen vollzieht sich immer mehr - auch wenn der Trend in Deutschland noch nicht ganz angekommen ist. Verschiedene Online-Zahlungsdienstleister drängen auf den Markt. Ein großer Wirecard-Konkurrent hat von der Schweizer UBS nun ein Mega-Kursziel verpasst bekommen.? Adyen hat in diesem Jahr schon 50 Prozent an Wert hinzugewonnen ? Schweizer Analysten von der UBS taxieren das Kursziel auf 850 Euro ? Keine Angst vor Konkurrenz, der Markt ist groß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...