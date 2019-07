Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Europas größte Fluggesellschaft denkt über den Umbau in eine Holding nach. Nach Informationen des Handelsblatts wird im Vorstand und mit Teilen des Aufsichtsrats der Lufthansa über eine neue Konzernstruktur diskutiert. Die Gespräche befinden sich zwar noch in einer frühen Phase. Doch die Führung unter Vorstandschef Carsten Spohr steht unter Druck. Das Unternehmen ist an der Börse nur noch gut 7 Milliarden Euro wert. Allein die Jets und das Ersatzteillager stehen mit 19 Milliarden Euro in der Bilanz. Investoren fordern schon länger eine schlanke Holding, ähnlich der des Konkurrenten IAG (British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus). Auch der Lufthansa-Aufsichtsrat drängt darauf, die Komplexität des Unternehmens zu reduzieren. (Handelsblatt S. 4)

SIEMENS - Siemens-Personalchefin Janina Kugel steht vor dem Abschied. Der Vertrag der Managerin werde überraschend nicht verlängert, verlautete am Sonntag aus Aufsichtsratskreisen. Kugel suche eine "neue Herausforderung". Zudem hat es im Aufsichtsrat des Industriekonzerns auch Kritiker der 49-Jährigen gegeben. Kugel gilt als eine der prominentesten Siemens-Führungskräfte. Ihr Vertrag läuft noch bis Ende Januar 2020. (SZ S. 15)

VODAFONE - Vodafone bereitet für den 1. September eine breit angelegte Marketingkampagne in Deutschland vor, um der Deutschen Telekom Kunden abzujagen. Eine entsprechende Ankündigung hat Vodafone-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter vor seinen Mitarbeitern gemacht, wie das Handelsblatt erfuhr. Nachdem die EU-Kommission die Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unitymedia genehmigt hat, will Vodafone jetzt die Leistung beider Firmen bündeln, um in Deutschland mit einer Offensive neue Kunden zu gewinnen. (Handelsblatt S. 21)

