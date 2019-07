Erstmals muss das Modelabel deutlich schlicherte Ergebnisse vorlegen als erwartet worden waren. Das ist in der Modebranche nicht unüblich. Doch die Mutter Kering verlor daraufhin knapp 20 % im Tagesverlauf, was zu viel ist. Hier heisst es aufpassen. Der nicht sehr breite Markt von Kering (die Mehrheit liegt bei der Familie Pinot) ist eine gute Gelegenheit neu einzsuteigen, aber mit eienr Wartezeit von mindestens acht Tagen. Bis dahin dürfte sich der Kurs beruhigt haben.



