The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0487087295 BKW 19/29 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2TSTT6 KRED.F.WIED.19/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0S10 DZ BANK IS.A1153 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0S28 DZ BANK IS.A1154 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3381 LB.HESS.THR.CA.TIL.07C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3423 LB.HESS.THR.IS.07D/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB3KW0 UC-HVB 19/23 DL BD01 BON USD N

CA XFRA US21036PBE79 CONST.BRANDS 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828Y958 USA 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA USU0568KAC00 BOSTON GAS 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS2016192895 AGFU MIT.VII. 19/20FLRMTN BD01 BON EUR N

CA 2OJ XFRA CA77683B1076 ROSCAN GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N