The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6222320614 BARRY CALLEBAUT SVCS11/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1R1C24 HASPA PF.A.20 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TX1 LB.HESS.THR.CARRARA08A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4Q28 LB.HESS.THR.CARRARA08C/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US081437AF22 BEMIS COMPANY INC. 2019 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB0SZ09 LBBW STUFENZINS 13/19 BD01 BON EUR N

CA I0CB XFRA US451102AX52 ICAHN ENTERPR. 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US666807BA91 NORTHROP GRUMMAN 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1091765757 COMMONW.BK AUSTR.14/19MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA US278642AH64 EBAY 14/19 BD02 BON USD N

CA EBAA XFRA US278642AJ21 EBAY 14/19 FLR BD02 BON USD N

CA TY1E XFRA US902133AQ07 TYCO ELECTR.GRP 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1028948716 YOUNG'S PIK 14/19 REGS BD02 BON EUR N

CA I9EY XFRA IT0005030504 B.T.P. 14-19 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000A17D8P8 OS 01.08.19 WR00 WAR EUR N