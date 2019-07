FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1E91 XFRA BE0974313455 ECONOCOM GROUP D

1LI XFRA US53046P1093 LIBERTY EXPEDIA A DL-,01

1DT XFRA US32008D1063 FIRST DATA CORP. DL-,01

ECO XFRA CA27888J1084 ECOBALT SOLUTIONS