FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.07.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.07.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1LW XFRA PLPOLWX00026 POLWAX SA B,C ZY -,05

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A

1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001