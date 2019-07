Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 62 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 50 Prozent. Unternehmen dürften in Deutschland immer weniger auf klassische Werbung etwa in Printmedien setzen, sondern stärker auf Außenwerbung, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Davon sollte der Außenwerbespezialist und Medienkonzern Ströer stark profitieren - sowie dessen Aktien - auch nach deren jüngstem Rekordlauf. Der Analyst sieht Ströer als ein Kerninvestment im europäischen Mediensektor./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-07-29/07:42

ISIN: DE0007493991