Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intel auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 US-Dollar belassen. Die Quartalszahlen des Chipkonzerns seien durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weder dies noch der Verkauf des Geschäfts mit Smartphone-Modems an Apple komme aber richtig zur Geltung. Letzteres sei aber immerhin ein erster positiver Schritt./niw/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0162 2019-07-26/21:16

ISIN: US4581401001