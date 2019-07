Zum Wochenstart präsentiert sich der Goldpreis wenig verändert. In der vergangenen Woche kam vor allem an den Terminmärkten starkes Kaufinteresse auf.So kletterte in der Woche zum 23. Juli die Anzahl offener Kontrakte auf fast 617.000 Kontrakte, den höchsten Stand seit drei Jahren. Sowohl große als auch kleine Terminspekulanten haben im Berichtszeitraum ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) nach oben gefahren. Unter Großspekulanten (Non-Commercials) war ein Anstieg der ...

