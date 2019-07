Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Ericsson nach Quartalszahlen auf die "Conviction Buy List" gesetzt und das Kursziel auf 108 schwedische Kronen belassen. Das Netzwerkgeschäft der Schweden entwickele sich weiterhin robust, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch griffen die Maßnahmen zur Verbesserung bei den digitalen Dienstleistungen. Ericsson-Aktien würden mit einem Abschlag zu denen von Nokia gehandelt, obwohl die Schweden beim Mobilfunkstandard 5G besser aufgestellt seien als die Finnen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 02:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-07-29/08:15

ISIN: SE0000108656