Positiv äußerten sich vor Zahlen die Analysten der DZ Bank. Sie hoben ihre Bewertung der Aktie von 194 auf 207 Euro an und beließen ihre Einstufung bei Kaufen. Der zuständige Analyst rechne beim Industriegase-Hersteller mit einer stabilen Entwicklung im zweiten Quartal. Der Konzern berichtet am 5. August. Die Hauptversammlung fand dagegen am letzten Freitag statt.

Bereits im Mai hatte der Konzern seinen Ausblick für den Gewinn angehoben und eine Kooperation in Singapur mit Exxon Mobil vermeldet. Es ist der größte Vertrag über Gas-Lieferungen, den Linde je hatte. Dort baut Linde auch gerade seine eigene Gas-Anlage aus. Es läuft bei Linde also auch nach der Fusion mit dem US-amerikanischen Wettbewerber Praxair rund.

