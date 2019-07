Es ist typisch für die derzeit zunehmende Sorglosigkeit, dass die Marktteilnehmer die Aktie des Baumaschinen-Riesen Caterpillar am vergangenen Dienstag, im Vorfeld der Mittwoch vor Handelsbeginn präsentierten Quartalsbilanz, kräftig einsammelten. Was indes nichts hilft, wenn die Ergebnisse wie in diesem Fall enttäuschten.

