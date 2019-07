Bonn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Aktion Deutschland Hilft" erhält vom TÜV Saarland als erste Hilfsorganisation in Deutschland das Siegel "Geprüftes Online-Portal". Der TÜV bescheinigt dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen Transparenz und Vertrauenswürdigkeit. "Wer spendet, will sich sicher sein, dass mit seiner Spende sinnvoll umgegangen wird. Der TÜV schafft als weiteres Siegel Transparenz über die Arbeit unseres Bündnisses", freut sich Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft".



Sensible Informationen, wie private Daten von Spendern, unterliegen bei "Aktion Deutschland Hilft" hohen Standards. Dies bestätigt der TÜV Saarland mit dem Siegel "Geprüftes Online Portal". Dazu haben Experten alle wesentlichen Sicherheits- und Datenschutzaspekte sowie grundlegende Kriterien zur Portalnutzung geprüft. Der TÜV-Bericht lobt besonders die verbraucherfreundliche Gestaltung des Websiteauftritts sowie die gebotene Transparenz.



"Als Bündnis deutscher Hilfsorganisationen gehen wir verantwortungsvoll mit Spendengeldern und Spenderdaten um. Es ist uns wichtig, Transparenz und Kontrolle unserer Arbeit zu gewährleisten", sagt Roßbach. "Jahr für Jahr schenken unsere Spender uns großes Vertrauen. Und das nicht ohne Grund. Wir setzen ihre Spende effizient ein und berichten darüber transparent. Das bestätigen unabhängige Prüfer." So ist das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen bereits durch den Deutschen Spendenrat und das Siegel des Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) geprüft.



Unter dem Dach des Aktionsbündnisses sind 23 renommierte Hilfsorganisationen bei humanitären Katastrophen weltweit aktiv. Sie leisten gemeinsam schnelle und vor allem wirksame Nothilfe, so wie im März nach dem verheerenden Zyklon Idai in Mosambik, Malawi und Simbabwe - zum Beispiel mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und Unterkünften.



Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.



"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.de



OTS: Aktion Deutschland Hilft e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50116.rss2



Pressekontakt: Aktion Deutschland Hilft e.V. Tel.: 0228/ 242 92 - 222 Fax: 0228/ 242 92 - 199 E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.de