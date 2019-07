flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Kursplus ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Kursplus von 0,47 Prozent bei 12.419,90 Punkten aus dem Xetra-Handel. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 2,99 Mrd. Euro. Die Wochenbilanz war mit einem Plus von insgesamt 1,30 Prozent recht erfreulich ausgefallen. Der EuroStoxx50 beendete den Handelstag mit einem Kursgewinn Zwar hatten sich die Marktteilnehmer unter dem Strich mehr Unterstützung von der EZB erhofft, doch diesen Part könnte zumindest noch die US-Notenbank übernehmen, die am Mittwoch um 20:00 Uhr ihren Leitzinsentscheid veröffentlicht und um 20:30 Uhr auf der Fed-Pressekonferenz über ihre zukünftig geldpolitischen Schritte informiert. An der Wall Street überwog zum Wochenschluss bereits die Vorfreude auf billigeres Geld der US-Notenbank. Die drei führenden US-Indizes konnten durchweg Kursgewinne erzielen, der NASDAQ100 und der S&P500 setzten die Hausse sogar mit neuen Rekordhochs fort. Möglicherweise werden die ab Mittwoch niedrigeren US-Zinsen das Börsenfeuer nochmals auflodern lassen. Die wieder niedrigeren Zinsen ermöglichen es einer Reihe von großen US-Konzernen zu noch günstigeren Konditionen Gelder aufzunehmen und damit Aktien am Markt zurückzukaufen. Diese gesteigerten Aktienrückkaufvolumina würden im aktuellen Marktumfeld nochmals den Kurswert steigern. Das freut nicht nur den Aktionär dieser jeweiligen Konzerne allgemein, sondern auch die Vorstände und Aufsichtsräte, die via Aktienoptionsprogrammen je nach deren Ausgestaltung zusätzlich profitieren könnten.

Die neue Woche beginnt von der volkswirtschaftlichen Seite her mit wenigen Daten. Am Morgen werden in erster Linie Daten für Großbritannien ausgewiesen. Händler britischer Aktien oder Aktive im Bereich britischer Anleihen und dem britischen Pfund achten vor allem um 10:30 Uhr auf die Ausgabe der Verbraucherkredite, der Hypothekengenehmigungen und auf die Angaben zur Geldmenge M4 (alle Werte für den Juni). Im Verlauf des Nachmittags wird um 16:30 Uhr aus den USA nur der Dallas Fed Index für das Verarbeitende Gewerbe im Juli zu erwarten sein. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die US-Konzerne Affiliated Managers Group, Booz Allen Hamilton, NXP Semiconductor, AK Steel und Beyond Meat von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen durchweg Kursverluste auf. Die US-Futures notierten allesamt im roten Bereich. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.383 bis 12.393 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem Kursplus von 0,47 Prozent bei 12.419,90 Punkten. Ausgehend vom Tagesverlauf des 25. Juli 2019 vom Tageshoch bei 12.599,93 Punkten bis zum Tagestief bei 12.299,10 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 12.450/12.485/12.529 und 12.600 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.644/12.671/12.715 und 12.786 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen lägen bei 12.370 und 12.299 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 12.255/12.228/12.184 und 12.113 Punkten.

