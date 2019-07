Die vor einem Monat an die Börse gegangene Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Aufgrund guter Geschäfte mit Lastwagen und Bussen in Europa und Brasilien kletterte der Umsatz um sieben Prozent auf 13,5 Milliarden Euro, wie der Konzern mit den Marken MAN und Scania am Montag in München mitteilte.

