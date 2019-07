ZTO Express - Das 52-Wochenhoch ist in greifbarer Nähe!

Breakout Strategie

Symbol:ISIN: US98980A1051Heute schafft es mit ZTO Express (Cayman) ein chinesischer Express Paketdienst auf unsere Watchlist. Das Unternehmen mit Sitz in Shanghai wurde 2009 gegründet und bietet als Dienstleister für große chinesische E-commerce Player wie Alibaba.com oder JD.com Paketzustellungen an Privatkunden an. Mit mehr als 4.500 eigenen Zustellfahrzeugen und circa 15.700 Mitarbeitern konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatz von über 17 Mrd. USD erzielt werden. Charttechnisch betrachtet hat sich nach dem 52-Wochenhoch im März bei 21,36 USD eine Seitwärtsphase leicht darunter gebildet. Diese wird von der Marke 20 USD auf der Oberseite und 17,60 USD auf der Unterseite begrenzt. Der letzte Anstieg verlief sauber über den EMA 20 und 50, derzeit konsolidiert der Markt auf zeitlicher Basis und konnte bisher das hohe preisliche Niveau halten.Die stark bullische Konsolidierung auf zeitlicher Ebene ist ein erstes Indiz für einen nahenden Breakout. Sich häufende Tageskerzen mit Lunten zeigen deutlich, dass jede Möglichkeit auf der Unterseite günstiger zu kaufen genutzt wird und ein Wegbrechen des Kurses unwahrscheinlich erscheint.Anleger sollten hier die magische Marke von USD 20 ganz genau im Auge behalten. Kann der Wert durch diese Ausbrechen könnte hier das 52 Wochenhoch um 21,36 USD als erstes Kursziel dienen. Für risikoaverse Anleger könnte die 19,40 USD ein interessantes Stopp-Loss Level bieten, aggressivere Marktteilnehmer könnten unter dem Tagestief von Donnerstag letzter Woche stoppen.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in ZTO