Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich aktueller Übernahmegespräche zwischen Just Eat und Takeaway.com auf "Overweight" belassen. Ein Zusammenschluss beider Essenslieferanten sei wahrscheinlich, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dieser Deal dürfte den Auftakt zu einer Konsolidierungswelle im Sektor bilden, wovon vor allem auch Delivery Hero profitieren sollte./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2019 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 03:35 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-07-29/08:51

ISIN: DE000A2E4K43