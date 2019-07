Gute Vorgaben von der Wall Street und sehr schwache aus Asien bilden am Montag eine uneinheitliche Gemengelage. In der laufenden Woche gilt der Fokus der Anleger weiteren Q2-Ergebnissen von DAX-Unternehmen sowie der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Die Investoren rechnen fest mit einer Senkung der US-Leitzinsen um 25 Basispunkte. Es wäre die erste Zinssenkung seit zehn Jahren.

