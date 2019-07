Wer bisher nach dem Lesen seiner jährlichen Renteninformation einen Drift seiner Prioritäten für einen ruhigen Lebensabend nach Thailand verspürte, der sollte noch mal neu nachrechnen. Denn die Aufwertung des thailändischen Bath hat die Kaufkraft vieler anderer Währungen in Thailand deutlich verringert und das Leben damit deutlich teurer gemacht.So richtig passt es eigentlich nicht in die gesamtwirtschaftliche Lage des Landes, zumal auch die neue Regierung keine Beruhigungsmittel für die Demokratie verströmt. Der teure Bath (s. blaue Fläche in der Grafik) verschreckt dabei nicht nur Touristen, sondern auch ausländische Immobilienkäufer, wie eine sehr hohe Leerstandsquote in Bangkok zeigt.

