Wie avisiert: Vor den Quartalszahlen wurde Aixtorn massiv zurückgestuft und fing sich so um 7 Euro. Das war der Einstieg. Am Freitag über 10 Euro und vielleicht werden es auch noch 11 oder 11,50 Euro, dann wird Kasse gemacht. Bis zum nächsten Quartalstermin in gleicher Form.



