Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Kion von 66 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Halbjahreszahlen des Gabelstapler-Herstellers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe seinen Glauben an eine Margenverbesserung darin bestätigt, wenn auch in einem etwas geringen Ausmaß als zuvor. Insofern sehe er mit dem leicht reduzierten Kursziel noch immer attraktives Potenzial./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 13:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-07-29/09:22

ISIN: DE000KGX8881