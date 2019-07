Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der irische Billigflieger habe beim Reingewinn positiv überrascht und an seinen Zielen festgehalten, was die Aktien stützen sollte, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. In Europa allerdings sei das Preisumfeld bei Kurzstrecken-Ferienflügen immer noch schwierig./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 05:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-07-29/09:29

ISIN: IE00BYTBXV33