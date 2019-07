+90 Prozent in dieser Aktie - weitere interessante Trading Setups für Dich Markt bleibt in Feierlaune

Markt bleibt in Feierlaune

Aktueller Marktbericht für Dich in "voller Länge"Weiterhin befindet sich die Wall Street in Partystimmung und sämtliche Trends zeigen weiterhin gen Norden. Natürlich ist die Börse keine Einbahnstraße, doch solange die Bullen das Zepter in der Hand halten, heißt es so viel wie möglich an Gewinnen zu lukrieren.Ab wann es wieder zu einem Wendepunkt im Markt kommen könnte, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.