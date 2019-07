Der französische Arzneimittelhersteller Sanofi ist nach kräftigen Zuwächsen bei seinem Hautmedikament Dupixent für 2019 zuversichtlicher gestimmt. Der Vorstand präzisierte am Montag in Paris seine Gewinnprognose und erwartet nun ein Plus beim Ergebnis je Aktie von fünf Prozent statt von drei bis fünf Prozent.

