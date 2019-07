Das grüne Licht in den USA für die Fusion von T-Mobile US mit Sprint hat dem Kurs der Deutsche Telekom am Montag Anschub verliehen. An der Spitze des Dax ging es mit der T-Aktie um 2,2 Prozent auf 15,17 Euro nach oben. Das sei zwar keine Überraschung mehr gewesen, sagte ein Händler, eine sehr positive Nachricht sei es aber gleichwohl. "Die höchste Hürde ist damit genommen".

Auch nach Ansicht von Analyst Chris Lane vom Analysehaus Bernstein ist die Fusion mit der Zustimmung des Justizministeriums "einen großen Schritt vorangekommen". Am Ziel seien die Beteiligten jedoch noch nicht, denn Gerichte dürften sich weiterhin mit den Argumenten beschäftigen, die die zahlreichen Staatsanwälte von Bundesstaaten gegen den Deal vorgebracht hätten./bek/mis

