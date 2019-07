Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gegen Jahresende 2019 ist mit etwas höheren Inflationsraten in der Eurozone und in Deutschland zu rechnen, berichten die Analysten der Helaba.Der Grund hierfür seien die niedrigen Ölnotierungen ein Jahr zuvor. Basisbedingt würden damit die Raten für Energieträger steigen. Ein nennenswerter Anstieg des Ölpreises im Verlauf sei nicht unterstellt. Die Konjunktur belebe sich im zweiten Halbjahr. Allerdings werde dies nicht ausreichen, um die Inflation anzuschieben, zumal der etwas weniger günstige Arbeitsmarkt die Kostensteigerungen bremse. Die Inflationsraten sollten 2020 kaum höher ausfallen als in diesem Jahr. (News vom 26.07.2019) (29.07.2019/alc/n/a) ...

