Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es ist wahrscheinlich, dass die US-Notenbank auf der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am 31. Juli einen Zinssenkungszyklus einleiten wird, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei AllianzGI.Aussagen verschiedener FOMC-Mitglieder wie Präsident Jerome Powell, FED-Vizepräsident Richard Clarida und dem New Yorker FED-Präsident John Williams hätten den Weg zu dieser Entscheidung ebenso geebnet wie das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...