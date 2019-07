Beim Umgang mit dem jüngsten Zögling der EU hakt es noch etwas. Hatte man in den vergangenen Jahren den bisherigen ukrainischen Staatspräsidenten Poroschenko an allen Ecken und Enden hofiert und ihn als Bollwerk gegenüber den Russen positioniert, hat sich die Tonlage nach den jüngsten Wahlergebnissen in der Ukraine sichtbar verändert. Nachdem im Mai der immer noch als Fernsehkomiker bezeichnete Wolodymyr Selenskyj die Präsidentschaftswahl haushoch gewann, wurde zwar pflichtgemäß gratuliert, aber gleich der Finger gehoben, dass der neue Präsident seine zuvor signalisierte Annäherung an Russland nicht zu forsch vorantreibt.Spätestens seit letztem Wochenende wird es besonders interessant. Denn nachdem Selenskyj bislang über keinerlei Truppen im ukrainischen Parlament verfügte, hat seine neu gegründete Partei Sluha narodu in einem Erdrutschsieg die absolute Mehrheit in der Rada gewonnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...