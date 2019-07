Hannover (www.aktiencheck.de) - Großbritannien hat den Superstar, so die Analysten der Nord LB. Von den Mitgliedern der konservativen Partei hätten zwei Drittel den ehemaligen Bürgermeister Londons, Boris Johnson, zum Nachfolger von Theresa May gewählt. Als erstes habe er eine rekordverdächtige Anzahl von Personen in der Regierung ausgetauscht, die nun mit einer Ausnahme aus Brexitiers und mehrheitlich vom rechten Rand der Tories bestückt werde. ...

