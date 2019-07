Siemens Healthineers muss seine Verkaufsziele für die neue Atellica-Laborplattform wohl zeitlich strecken. CEO Bernd Montag sagte in einer Analystenkonferenz, die Zahl von 7.000 Auslieferungen sei vielleicht so schnell nicht erreichbar. Bislang wollte die Medizintechniktochter von Siemens bis Ende September nächsten Jahres eine installierte Basis in dieser Größenordnung schaffen. Jetzt korrigierte das Unternehmen das Ziel für das laufende Jahr auf 1.800 Systeme herunter.

Auf einem Kapitalmarkttag Anfang November will Montag nun Auskunft geben, wie und welchem Zeithorizont er den Rückstand aufholen will. An den mittelfristigen Finanzzielen ändere sich nichts, versprach er.

July 29, 2019

