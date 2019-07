Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 106 auf 115 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das im zweiten Quartal erreichte interne Realwachstum sei im weltweiten Vergleich großer Lebensmittelkonzerne einzigartig, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Studie. Haupttreiber seien die Umsätze in Nordamerika gewesen, wo es so gut lief wie seit sieben Jahren nicht mehr./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2019 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-07-29/10:41

ISIN: CH0038863350