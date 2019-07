Im frühen Handel sah es zunächst so aus, dass die Quartalszahlen von Siemens Healthineers am Markt eher skeptisch aufgefasst werden. Doch die Aktie drehte im weiteren Verlauf deutlich ins Plus und führt den MDAX inzwischen an. Nach der langwierigen Seitwärtsbewegung könnte dies endlich der Befreiungsschlag sein.Im dritten Geschäftsquartal hat Siemens Healthineers den Umsatz auch dank positiver Währungseffekte um acht Prozent auf 3,6 Milliarden Euro gesteigert. Aus eigener Kraft betrug das Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...