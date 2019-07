Nach der EZB wird sich in dieser Woche die US-Notenbank zur weiteren Geldpolitik äußern. Der Markt rechnet fest mit einer Zinssenkung - die Frage ist, ob 25 oder 50 Basispunkte. Spannung verspricht auch das Treffen einer US-Delegation mit Vertretern Pekings in Shanghai. Der DAX verhält sich schon einmal positiv.Der deutsche Leitindex hat nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht und die Marke von 12.400 hinter sich gelassen. Im Bereich von 12.435 bis 12.465 trifft er bald auf eine Widerstandszone, ...

