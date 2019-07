Bitcoin und die Regulierungsfrage

US-Präsident Donald Trump hat für Kryptowährungen eine Bankenregulierung gefordert. Bisher sind Kryptowährungen nicht reguliert. Mit den Plänen für eine eigene Cyberdevise namens Libra rief Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) Politiker auf den Plan.

Auch der Chef der US-Notenbank Jerome Powell äußerte Bedenken in Bezug auf die Bereiche Privatsphäre, Geldwäsche, Verbraucherschutz und Finanzstabilität. Das Thema Bitcoin-Regulierung wird nicht nur in den USA heiß diskutiert, sondern nimmt auch auf internationaler Ebene langsam Formen an.

