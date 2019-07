Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 16,80 auf 17,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Auch wenn die am Freitag vom US-Justizministerium genehmigte Sprint-Übernahme mit den bestehenden Klagen einiger Bundesstaaten noch nicht abgeschlossen werden kann, spreche vieles für einen positiven Ausgang, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Auflagen seien zwar strenger als zunächst gedacht. Mit Blick auf eine erwartbare höhere Profitabilität hob der Experte sein Preisziel für die Aktie dennoch an./kro/jha Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 00:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-07-29/11:05

ISIN: DE0005557508