Bonn (www.anleihencheck.de) - Es ist die Woche der Notenbanken, so die Analysten von Postbank Research.Unter den großen Notenbanken fehle nur die EZB, denn diese habe ihre geldpolitischeSitzung bereits am vergangenen Donnerstag abgehalten. Den Auftakt mache die Bank of Japan (Di., 30.07.), die ihren Leitzins aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht verändern werde. ...

